Москва, , 12:53 — REGNUM Кремль отслеживает ситуацию, складывающуюся на политическом поле в Тунисе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тунис в период пандемии (сс) Brahim Guedich

«Безусловно, мы отслеживаем, мы следим за теми новостями, которые поступают из Туниса», — сказал Песков.

По его словам, российские власти рассчитывают на то, что «ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан» на территории Туниса.

Ранее президент Туниса Кайс Саид на фоне антиправительственных протестов в стране освободил от должности премьер-министра и распустил парламент.