Москва, 26 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те регионы страны, которые считает необходимым, заявил 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом представитель Кремля отреагировал на протест Японии в связи с рабочей поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.

«Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что со стороны России есть твёрдая политическая воля на развитие отношений с Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посла РоссииМихаила Галузинавызвали в МИД Японии в связи с рабочей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Япония уже неоднократно выражала протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, зачастую называя их своими «северными территориями».

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