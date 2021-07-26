Красноярск, 26 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 483 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 июля в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 88 569 носителей коронавируса, выздоровели 74 436 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 250 фамилиями.

В крае проведено уже 3 209 003 теста на коронавирус (+6646 за последние сутки).

Напомним, 25 июля в Красноярском крае было выявлено 484 носителя SARS-CoV-2.