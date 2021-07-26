Иркутск, 26 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 26 июля территориальное ГУ МЧС РФ, в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Якутии, в зону задымления попали 11 населенных пунктов.

Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Запах гари ощущается: в Бодайбинском районе (г. Бодайбо, п. Апрельский, п. Артем, п. Кропоткин, п. Балахнинский, п. Васильевский, п. Перевоз, с. Б. Патом) и Усть-Илимском (п. Невон, п. Седаново, п. Эдучанка).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, лесные пожары, действующие в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, создали задымление в восьми населённых пунктах Бодайбинского района Приангарья.

Читайте также: Дым от лесных пожаров почувствовали в восьми населённых пунктах Приангарья