Москва, 26 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Создание на южной гряде Курильских островов специальной экономической зоны выглядит вполне логичным и продуманным шагом, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Курильские острова, их значение в экономике России и претензии Японии на южные Курилы, о.Малой Курильской гряды и о.Шикотан (обведены красным)

«Очевидно, что такие меры регулирования экономической деятельности стоило бы вводить в экономически перспективных регионах тихоокеанского побережья России еще 20 лет назад.

Вдобавок свободная таможенная зона и существенные послабления в налогообложении, очень вероятно, привлекут на российские острова Курильской гряды высокотехнологические производства и квалифицированную рабочую силу.

Причем, вылов и производство особо ценных биологических ресурсов можно было бы добавить складскими и логистическими услугами, разработками и исследованиями в области пищевой промышленности.

Этот бизнес по своей сути высоко маржинальный и он мог бы привлечь инвестиционные ресурсы со стороны зарубежных и российских инвесторов.

Важно отметить, что формат специального экономического режима — это вовсе не офшор, а полноценный экономический субъект внутри страны.

Рассчитывать на инвестиции из Японии не стоит, нашего южного соседа лучше мысленно вычеркнуть из короткого списка потенциальных инвесторов. Япония заявит протест России в связи с визитом российского премьера Михаила Мишустина на остров Итуруп.

Страна восходящего солнца, как мы видим, по-прежнему живет измерениями восьмидесятилетней давности и не может примириться с реальностью.

Принадлежность Итурупа и других островов Курильской гряды не обсуждается, унижаться и упрашивать японских инвесторов войти в российский бизнес неприемлемо, да и любые последующие протесты Токио неприемлемы.

Наоборот, стоило бы усилить и донести до мировой аудитории историческую память, вместе с Южной и Северной Кореей, Китаем и Монголией ежегодно напоминать о десятках миллионов жертв, павших от рук японских захватчиков во время Второй мировой войны. В этом случае риторика Японии изменится очень быстро, страсти и политический накал спадут.

Открывающиеся деловые возможности на Курилах должны привлечь интерес российского бизнеса. Ориентировочно речь идет об инвестициях в размере $12 млрд — $15млрд.

За рубежом в не совсем дружественных к России странам находится свыше $1 трлн российских частных и корпоративных инвесторов, это колоссальные средства, подпитывающие финансовые системы каких угодно стран, только не России.

Вполне вероятно, что сегодняшняя новость как раз и адресована российским бизнесменам, инвестировавших колоссальные суммы за рубеж. Ходить с протянутой рукой по миру с целью привлечения инвесторов на Дальний Восток точно не стоит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что обсуждается возможность создать режим свободной таможенной территории на Курильских островах.

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