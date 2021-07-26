Баткен, Киргизия, 26 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Лейлекском районе Баткенской области Киргизии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, пытавшегося продать крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в МВД республики.

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В ходе личного досмотра в пакете у 34-летнего задержанного милиционеры обнаружили и изъяли брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Впоследствии экспертиза установила, что это 5 кг 540 г гашиша.

Сейчас следственные органы пытаются вычислить соучастников преступления.