Берлин, 26 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Компания Volkswagen готовит к выпуску Volkswagen Amarok в модификации W580X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen Volkswagen Amarok W580

Первым авторынком, где будет представлена новинка, станет Австралия. Там она появится весной следующего года.

На данный момент подробной информации о комплектациях и технических характеристиках модели нет. При этом известно, что самым производительным двигателем в линейке силовых агрегатов станет мотор объёмом три литра. Его максимальная мощность составит 258 л. с. (580 Нм). Для авто предусмотрена опция увеличения крутящего момента. В режиме Overboost он может быть увеличен до 780 Нм.

Двигатель будет «трудиться» в паре с восьмискоростным «автоматом» ZF и приводом 4×4.

Ранее Volkswagen представил в Соединенных Штатах последнюю версию седана Passat. Этой моделью компания прекращает выпуск в США моделей Passat. Автопроизводитель взял курс на производство исключительно электрокаров и кроссоверов.

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