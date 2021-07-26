Петрозаводск, 26 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Республике Карелия, с учетом переболевших ковидом, иммунная прослойка в целом по региону составляет 66%, при этом в столице республики в Петрозаводске — 59%, сообщил 26 июля министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в двух других крупных населенных пунктах такая прослойка составляет: в Лоухи — 51%, в Кеми — 39%.

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«В Лоухском районе при большом наплыве приезжих, которые пренебрегают правилами профилактики инфекций, не носят маски, жители сохраняют активное общение (основной путь заражения — по контакту), несвоевременно информируют врачей о заболевании, отказываются от госпитализации, нарушают больничный режим. Как результат в районе за десять дней — 57 инфицированных, из них 31 больной лечится амбулаторно, 26 человек направлено в стационары в Чупу, Беломорск и Сегежу», — заметил чиновник.

В Кемском районе за тот же промежуток времени выявлено 47 инфицированных, 24 человека лечатся дома, 23 — в ковидных центрах Беломорской и Сегежской ЦРБ. Причины заболевания, по данным минздрава, выезды на отдых за пределы Карелии, приезд родственников из других регионов на лето, несоблюдение приезжими масочного режима, несвоевременное обращение граждан с признаками ОРВИ за медицинской помощью.

«Вдвое увеличилась нагрузка на экстренные медицинские службы: течение ковида непредсказуемо, пациенты вначале отказываются от госпитализации, а затем, при стремительном ухудшении, вызывают скорую помощь», — обратил внимание Охлопков.

В ковидном стационаре Беломорской ЦРБ сейчас лечатся 90 человек с коронавирусом и это при том, как заметил министр, что в Петрозаводске и в других районах наметилась чёткая тенденция к снижению заболеваемости.

«Если 18 июля в петрозаводские ковидные стационары поступило 32 человека, то 24 июля — 23. В Сортавале уменьшаем в понедельник количество ковидных коек, а в Беломорске — дополнительно их разворачиваем», — подытожил он.