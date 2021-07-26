Бишкек, 26 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности задержал вице-мэра Азамата Сагындык уулу и сотрудницу управления земельных ресурсов мэрии столицы Киргизии по подозрению в коррупции. Об этом сообщили сегодня, 26 июля, в ГКНБ.

Дарья Антонова Взятка

В ведомстве уточнили, что работницу муниципалитета поймали с поличным в момент возврата части ранее полученной взятки в размере $9 тысяч (664 тысячи рублей).

По ее словам, заместитель главы муниципалитета получил от владельца кафе взятку за внесение в проект реконструкции одной из столичных улиц изменений, в результате которых эту точку общественного питания должны были сохранить во время ремонта.

На основании ее показаний киргизские спецслужбы задержали вице-мэра Бишкека.