Кемерово, 26 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 27 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, днём местами на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы 15−20 м/с.

Гроза в городе

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Спасатели рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, штормом накрыло также соседний Алтайский край. Там 26 июля местами выпал град, а ветер усилился до 22−25 метров в секунду.

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