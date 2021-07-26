Калуга, 26 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 132 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 июля. Днём ранее, 25 июля, в регионе было зарегистрировано 134 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 455 человек, 37 тыс. 957 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 451 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.