Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Домофоны в многоквартирных жилых домах Нижнего Новгорода намерены подключить к единой системе видеонаблюдения. Об этом сообщили в Центре координации проектов цифровой экономики Нижегородской области.

Камеры наблюдения

Эту разработку региональное министерство информационных технологий и связи планируют реализовать в течение 2022 — 2023 годов.

В ведомстве отмечают, что установка домофонов с видеокамерами и их последующее подключение будут бесплатными — дополнительные деньги с нижегородцев собирать на эти цели не будут.