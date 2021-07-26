Красногорск, 26 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Страх перед вакцинацией от коронавируса покидает сознание жителей Подмосковья. Об этом 26 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Олег Богатырёв Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По его словам, в Подмосковье повысились темпы вакцинации и люди охотнее, чем раньше делают прививки от COVID-19.

«Чем дальше, тем больше фобия от вакцины уходит. И мы это видим. Запись у нас хорошая, темпы хорошие. Но цель — добиться целевых показателей, чтобы максимально поставить барьер по распространению коронавируса», — сказал Воробьев.