Петрозаводск, 26 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Республике Карелия суточная цифра новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 после небольшого подъема вновь пошла на убыль. За последние сутки в регионе подтверждено 168 новых случаев инфицирования, что на два меньше, чем днем ранее, и на десять меньше, чем в начале прошлой недели. Об этом 26 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Из 168 новых носителей 167 человек ранее не были привиты от коронавируса. У шести новых заболевших состояние медики оценивают как тяжелое.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 55 153 случая заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5332 ребенка. Выздоровели 51 484 человека, в том числе 4849 детей. Скончались от COVID-19 в республике 706 человек, из них три летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,28%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 736 пациентов, из них 49 — в тяжелом состоянии. Девять человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе один на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки чуть выросла с 14,9% до 15,5%.