Тутаев, Ярославская область, 26 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области суд арестовал заведующую детским садом «Радуга» Ирину Чистякову. Её подозревают в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

Коррупция

Сейчас в деле мало подробностей. Известно, что женщина была задержана на прошлой неделе, а меру пресечения ей избрали 21 июля.

«Постановлением Тутаевского городского суда Ярославской области от 21.07.2021 удовлетворено ходатайство следователя в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 19.09.2021», — сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Следственный комитет пока никак не прокомментировал ситуацию.