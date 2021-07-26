Нью-Дели, , 12:57 — REGNUM Лидер ИНК, главной оппозиционной партии Индии, Рахул Ганди приехал к зданию парламента страны на тракторе в качестве поддержки протестующих фермеров. Об этом сообщает 26 июля Dainik Jagran.

Протесты фермеров начались 26 февраля 2020 года. Они требуют отмены трех новых аграрных законов, которые, по их мнению, ущемляют их права. Пока центральному правительству и протестующим не удалось найти компромисс.

Индийский национальный конгресс уже выразил поддержку фермерам. Рахул Ганди, лидер ИНК, заявил сегодня, что центральному правительству придется отозвать новые сельскохозяйственные законы.

«Вся страна знает, что эти законы созданы в интересах крупных промышленников, а не в интересах фермеров. Это черные законы. Правительство подавляет голоса фермеров и не допускает дискуссий в парламенте. Я передал послание фермеров в парламент», отметил он.

Рахул Ганди сказал, что «правительство считает, что фермеры очень счастливы, а те, кто протестует, являются террористами. Но на самом деле у фермеров отнимают права».

Сотрудники полиции Дели ранее задержали генерального секретаря ИНК Рандипа Сурджевалу, главу Молодежного конгресса Шриниваса и некоторых партийных работников за организацию «маршей тракторов», нарушающих закон о митингах.

22 июля несколько лидеров Конгресса, в том числе Рахул Ганди, выступили против сельскохозяйственных законов перед статуей Ганди в парламентском комплексе. Конгресс также начал марши протеста в различных штатах, требуя расследования Верховного суда обвинений в слежке с использованием шпионских программ Pegasus. Оппозиция утверждает, что с помощью ПО следили за многими индийскими политиками, журналистами, юристами и активистами.