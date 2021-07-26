Джакарта, 26 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии выявило 966 случаев заражения штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За три дня в Индонезии выявили ещё 40 случаев заражения штаммом «Дельта». Всего в стране зарегистрировано 897 случаев заражения штаммом «Дельта».

В Индонезии также выявили 56 случаев заражения «британским» штаммом и 13 случаев заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Индонезии, ещё девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.

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