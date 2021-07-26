Бишкек, 26 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В первом полугодии 2021 года в Киргизию из-за рубежа поставили 648 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров республики.

Sean MacEntee Бензин

При этом импорт бензина составил 388 тысяч тонн, а дизельного топлива в страну завезли 260 тысяч тонн.

Также в ассоциации отметили, что с начала нынешнего года розничные цены на бензин в Киргизии выросли на 47,1% или на 16,5 сома (14,5 рубля), а на дизтопливо — на 35,5% или на 12,8 сома (11,2 рубля).