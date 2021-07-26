Жители России в августе смогут наблюдать звездопад «Персеиды»
Москва, 26 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Метеорный поток Персеиды достигнет максимума в ночь на 13 августа, в это время жители России смогут наблюдать около 110 метеоров в час. Об этом 26 июля сообщили в Московском планетарии.
Отмечается, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь, можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1−2 метеора в минуту.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Земли смогут в очередной раз наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды с середины июля по середину августа, пик потока ожидается 30 июля.
Этот поток образовался при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта. В июле также ожидается появление на небе серебристых облаков.