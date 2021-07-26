Москва, 26 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Почти каждый пятый житель России (18%) хоть раз в жизни становился жертвой травли. Становились свидетелями буллинга 16%. Не сталкивались с агрессивным поведением 68%, приводит данные ВЦИОМ.

cocoparisienne Буллинг

В основном травле подвергались жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников, люди с плохим материальным положением (по 23%), молодежь 18−24 лет, граждане с неполным средним образованием (по 23%) и 20% мужчин. Сами были инициаторами или участниками травли 3%.

Чаще всего опрошенные сталкивались с буллингом в школе (38%), на работе (32%), в семье при общении с родственниками (15%), во время учебы в вузе (13%), в компании знакомых (12%), в армии (11%) и в интернете (7%).

Опрос по телефону проведен 11 июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 100% учащихся российских школ так или иначе подвергаются активному, пассивному или кибербуллингу.

Читайте подробнее: Как противостоять кибербуллингу — мнение экспертов ЦИСМ