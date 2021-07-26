Москва, 26 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. На 80-м году жизни скончался пианист, заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Сканави, сообщает 26 июля телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, Сканави умер в Москве в своей квартире, расположенной в переулке Сивцев Вражек.

Артист являлся активным участником нескольких ансамблей, выступал в дуэтах, трио, квинтетах, исполнял сочинения на двух фортепиано. С 1991 года Владимир Сканави преподавал в Московской консерватории на кафедре камерного ансамбля и квартета.