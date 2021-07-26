Улан-Удэ, 26 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Бурятии откроются организации дополнительного образования. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дети в медицинских масках

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Как отмечается, с этим вопросом обратилась руководитель образовательного центра «Гимназист» Виктория Сиволапова. По её словам, специальные программы для детей, в частности, с аутизмом, невозможно реализовать в дистанционном режиме.

«Скоро начнется новый учебный год, и хотелось бы подготовить детишек, чтобы адаптация к новому учебному году прошла легче и быстрее», — отметила она.

В результате оперштаб принял решение о возобновлении с 1 августа очной работы всех организаций допобразования. При этом в группах не должно быть более пяти учащихся.