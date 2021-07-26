Мадрид, 26 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. По итогам июня 2021 года в Испании было продано 96 785 новых автомобилей, что на 17,1% больше, чем год назад. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

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Как отмечают в ANFAC, из-за низкой базы 2020 года корректнее сравнивать продажи июня нынешнего года с июнем 2019-го. Так, по отношению к позапрошлому году реализация автомобилей в Испании в июне текущего года снизилась на 25,8%.

С начала 2021 года по июнь включительно в Испании было продано 456 833 автомобиля, что на 34,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне 2021 года в Испании было продано 8819 автомобилей Volkswagen (+13,4%), 8222 машины Toyota (+54%), 7521 модель SEAT (+17,7%), а также 7270 экземпляров KIA (+72%) и 6124 штуки Hyundai (+44,3%).

Напомним, в мае 2021 года в Испании продажи новых автомобилей увеличилась на 178%, до 95 403 экземпляров.

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