Иркутск, 26 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Иркутскую область поступила партия из 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом 26 июля сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев. Подробности заседания оперативного штаба обнародовало пресс-служба областного правительства.

NIAID Вакцинация

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По оценке губернатора, поступление в регион препарата «Спутник Лайт» позволит начать повторную вакцинацию лиц, получивших прививки от COVID-19 более шести месяцев назад.

Также известно, что за последние дни в Иркутскую область поступило 27 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» и 1 650 комплектов вакцины «КовиВак».

Всего в Иркутской области полный курс прививок от коронавирусной инфекции прошли 362 648 человек, первый компонент вакцины поставили 472 926 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 83 836 человек (+1179 за выходные дни).

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