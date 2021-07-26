Сухум, 26 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Абхазии спасатели обнаружили погибшего жителя Санкт-Петербурга Антона П. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МСЧ Абхазии.

Mari_555 Абхазия

По данным министерства, тело обнаружили в акватории Гагры. По предварительной версии, мужчина утонул. Тело отправили в местный морг.

Стоит отметить, что в Абхазии этим летом наблюдается большой поток туристов из России. Ранее неоднократно сообщалось об утонувших российских гражданах.

В начале июля в Абхазии утонула жительница Санкт-Петербурга с ребёнком. Они купались во время шторма.