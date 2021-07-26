Москва, 26 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Проект «санитарного щита» для эпидемиологической безопасности России необходимо продлить до 2030 года. Об этом телеканалу «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Сейчас до 2024 года мы планируем на эти цели направить порядка 30 млрд рублей. Но 2024-м годом проект не заканчивается. Все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года», — сказала Голикова.

По её словам, это связано с тем, что весь мир «достаточно серьезно развивается в этом направлении», и у России «нет никакого права отстать».