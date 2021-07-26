Москва, 26 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Новые мощности, которые снимут проблему дефицита микрочипов, начнут вводиться в эксплуатацию с 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июля заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что мировые цены на смартфоны могут резко пойти вверх из-за дефицита чипов.

DariuszSankowski Смартфоны

«На длинном горизонте инфляция разных товарных групп стремится к средним значениям, если при этом не происходит сильных технологических изменений. Для смартфонов эти изменения остались в 2000-х годах, поэтому цены на смартфоны будут просто следовать общей тенденции, — сказал Хестанов. — Многие производители уже начали строительство дополнительных мощностей. Ожидается, что новые мощности, которые снимут проблему дефицита, начнут вводиться в эксплуатацию с 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России нет экономических стимулов для создания собственного нового производства микрочипов.