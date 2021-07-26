Йошкар-Ола, 26 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в регионе выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 780 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 849 человек.

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