Москва, 26 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин поднялась выше $38 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин

По состоянию на 12:00 мск цена биткоина составляла $38,55 тыс. Стоимость криптовалюты за сутки выросла на 12,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стоимость криптовалюты биткоин опустилась ниже $30 тыс.

Отметим, что в 2021 году власти Китая начали вводить различные ограничения на криптовалюты, включая прямой запрет на майнинг в определенных провинциях и запрет на деятельность с криптовалютами со стороны финансовых властей.

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