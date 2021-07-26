Москва, 26 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Москве на территории ГКБ №40 в Коммунарке построили вертолётную площадку, сообщил 26 июля вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Вертолет скорой помощи

«Теперь сюда смогут ещё оперативнее доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф», — сказал заместитель мэра.

Он отметил, что объект построен на средства городского бюджета. Кроме медиков, площадкой смогут пользоваться противопожарные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, улан-удэнский авиационный завод представил Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) две новинки — опытный образец модификации легкого вертолета Ка-226Т и офшорный вертолёт Ми-171А3.