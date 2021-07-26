Йошкар-Ола, 26 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 26 июля выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 60 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 780 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Всего выздоровели с начала пандемии 14 565 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 31 человек. 366 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончались шесть человек, за минувшие сутки зарегистрировано также шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 849 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 557 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1142 человека, из них у 1121 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 22 пациента, при этом госпитализированы 44 жителя Марий Эл.