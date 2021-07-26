Москва, 26 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Информационный список ЦБ РФ уже стал очередным инструментом недобросовестной конкуренции и сведения счетов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя данные о том, что вышеуказанный список привёл к отказам в обслуживании компаний, он отметил:

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Деньги в банках

«Дело полезное и нужное, однако включение в список может привести к отказу в выдаче лицензии, закрытию существующих счетов в банках и платежных системах, блокировке интернет-сайтов и в целом к урону деловой репутации. Такие последствия и санкции не закреплены законом, но банки предпочитают не работать с лицами из списка. Может ли список стать очередным инструментом недобросовестной конкуренции и сведения счетов? Не только может, но уже стал.

Известны случаи, когда компании включались в список, при этом будучи иностранным юридическим лицом, которое не занималось и не занимается какой-либо противозаконной деятельностью на территории России.

Повторим еще раз: список ЦБ — дело полезное и нужное. Но что или кто может помешать включению в список вполне добропорядочных компаний, создавая им кучу проблем и фактически выдавливая их с рынка?

В 90-х была такая практика, когда бизнесмены, не поделившие друг с другом поляну, повздорившие по какому-нибудь поводу, да хоть расплевавшиеся из-за женщины, и при этом имевшие доступ к спецслужбам, за $10 тыс. (тогда это были немалые деньги) оплачивали установку на границе «флажков», запрещавших выезд из страны. Прошли годы, но методы остались прежние. Только к ФСБ или к ФССП добавился ЦБ».

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ опубликовал информационный список, в который попадают компании с признаками нелегальной деятельности. Первоначально в нем было 1,8 тыс. компаний, сейчас уже две тысячи. Как стало известно «Ъ», банки начали препятствовать проведению операций с юрлицами из списка ЦБ, который регулятор составил исходя из признаков нелегальной деятельности на финрынке.