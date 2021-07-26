Нью-Дели, 26 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийскую армию с победой в индо-пакистанском конфликте 1999 года в высокогорном районе Каргил в Кашмире, сообщает 26 июля портал INTV.

ഇതടക്കമുള്ള Индийские солдаты с индийским флагом на вершине. Каргильская война

Отдавая дань уважения солдатам, которые погибли, защищая Индию во время войны, премьер-министр страны сказал: «Храбрость солдат каждый день вдохновляет нас».

Напомним, двадцать два года назад в этот день индийские солдаты оттеснили пакистанские войска с захваченных вершин в Каргиле. Этот день отмечается как «Каргил Виджай Дивас» — «день победы в Каргиле» в ознаменование победы Индии.

Индийский Национальный конгресс также почтил мужество и самопожертвование индийских солдат. Лидер ИНК Рахул Ганди написал в соцсети Твиттер: «Сердечная дань уважения каждому солдату, который отдал свою жизнь за честь индийского флага. Мы всегда будем помнить, как вы пожертвовали собой ради безопасности страны. Слава Индии».

Президент страны Рам Натх Ковинд был вынужден отменить из-за плохой погоды свой визит на мемориал в Драссе, Каргил. Вместо этого он посетил военный мемориал Барамулла в северном Кашмире, где возложил венок, чтобы отдать дань уважения героям войны.