Саранск, 26 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Ростовской области Больничная палата

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 393 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 520 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2316 человек.

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