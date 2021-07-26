Москва, 26 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Летевший из Минска в Анталью самолёт авиакомпании Belavia благополучно приземлился в московском аэропорту Домодедово, сообщили 26 июля в экстренных службах.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

Напомним, спустя час после вылета из Минска на борту Boeing 737 возникла нештатная ситуация.

Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

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