Саранск, 26 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 26 июля выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 23 520 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписан 41 человек, всего с начала пандемии выздоровели 20 811 жителей Мордовии. 393 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2316 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 июля в инфекционных стационарах республики лечение получал 1201 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1856 человек.