Джакарта, 26 июля 2021, 11:58 — REGNUM Власти Индонезии разрешили открыть кафе, продовольственные лавки и уличные киоски в городах на островах Ява и Бали при соблюдении строгих санитарных норм, сообщает Kompas.
Продуктовые магазины, парикмахерские, прачечные, киоски, небольшие мастерские, автомойки могут быть открыты до 20:00.
Кафе будут открыты, но время посещения ограничено 30 минутами.
Кроме того, власти Индонезии разрешили проводить свадьбы с участием не более 20 гостей.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предоставило социальную помощь 10 млн семей.
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