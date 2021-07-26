Джакарта, 26 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Власти Индонезии разрешили открыть кафе, продовольственные лавки и уличные киоски в городах на островах Ява и Бали при соблюдении строгих санитарных норм, сообщает Kompas.

Jean-Marie Hullot Индонезия

Продуктовые магазины, парикмахерские, прачечные, киоски, небольшие мастерские, автомойки могут быть открыты до 20:00.

Кафе будут открыты, но время посещения ограничено 30 минутами.

Кроме того, власти Индонезии разрешили проводить свадьбы с участием не более 20 гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии предоставило социальную помощь 10 млн семей.