Стокгольм, 26 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. На днях ВВС Дании опубликовали фотографии двух иранских военных кораблей, которые 22 июля вошли в Балтийское море. Это первый раз, когда иранский флот находится у берегов стран Северной Европы. В то же время в министерстве обороны Швеции отмечают, что Россия также наращивает свое военное присутствие в регионе. Об этом 26 июля написал шведская газета Fria Tider.

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Иранские корабли «Макран» и «Саханд» вошли в Балтийское море 22 июля.

Журналисты издания отмечают, что в последние недели в водах Балтийского моря наблюдается активность со стороны России — несколько российских кораблей и подводных лодок пересекли соединяющий Данию и Швецию пролив Эресунн, направляясь в сторону Санкт-Петербурга и военно-морской базы в Кронштадте.

«Мы можем подтвердить, что три атомных подводных лодки ранее в июле прошли через датские воды в сторону Санкт-Петербурга», — заявил представитель министерства обороны Дании Серен Дамм Мёллер Линдхардт в интервью шведскому телеканалу SVT Nyheter.

«Россия также впервые разместила в Балтийском море три стратегические атомные подводные лодки с ядерным оружием», — отмечается в статье.

В свою очередь шведское командование следит за военными маневрами России.

«Естественно, что за деятельностью ВМФ России следят также НАТО и Запад», — заявил в интервью SVT начальник отдела разведки и шведского генштаба Йорген Лённгрен.

В течение августа-сентября Россия проведет крупные военные учения «Запад-2021».

»Тогда мы снова будет наблюдать усиление российского присутствия в непосредственной близости от нас», — отметил Лённгрен.