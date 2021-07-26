Москва, 26 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Предлагаемый экспертом план действий при краже или потере смартфона уже давно применяется российскими гражданами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридической компании «Довгилова и партнёры» Довгилова Ольга.

Japanexperterna.se Смартфон

«С правовой точки зрения помимо начальных действий, которые отражены специалистом, необходимо обязательно зафиксировать факт пропажи телефона, подав обращение в органы внутренних дел, благо, сейчас это можно сделать электронно.

Главное — иметь на руках imei телефона — это идентификационный код, который есть у любого смартфона, также дополнительно нужно указать марку и модель аппарата. Факт обращения у гражданина будет на руках в виде номера КУСП (номер заявления при обращении в УМВД).

Что это даст, и от каких последствий спасёт? Если мошенники, получив данные со смартфона, смогут оформить онлайн-кредит на гражданина, то гражданин, оперативно обратившийся в УМВД с заявлением о пропаже, сможет оспорить в суде заключенный якобы им кредитный договор. Это будет дополнительным доказательством.

Если такие действия не предпринять, то впоследствии будет сложно доказать, что телефон был утерян, и кто-то завладел личной информацией.

Поэтому в подобных случаях имеет значение молниеносное» обращение в органы внутренних дел для целей фиксации пропажи», — высказала своё мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал жителям России, что нужно делать при краже или потере смартфона, чтобы защитить свои персональные данные.

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