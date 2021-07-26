Тбилиси, 26 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Экономика Грузии начала расти быстрыми темпами. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», заявил 26 июля премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на совещании правительства.

Ken Teegardin Рост экономики

«У нас беспрецедентный рост. Мы получили 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне», — сказал глава правительства.

Гарибашвили отметил, что рост доходов позволил пересмотреть госбюджет на текущий год и увеличить его на 1 млрд лари (около $325 млн). Дополнительные средства направили на социальные программы.

Стоит отметить, что в 2020 году ВВП Грузии из-за пандемии упал в сравнении с итогами 2019 года на 6,1%, что стало «рекордом» для страны за 25 лет. Это было вызвано практически полным прекращением деятельности туристической отрасли, от которой сильно зависит грузинская экономика.