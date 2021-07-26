Стокгольм, , 12:10 — REGNUM В рядах шведских «Социал-демократов» наблюдается недовольство линией партии по вопросу уголовного наказания за употребление наркотиков, поскольку молодежный союз партии выступает за пересмотр политики правительства. Об этом 26 июля написала газета Svenska Dagbladet.

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По данным журналистов издания, ожидается, что Молодежный союз «Социал-демократов» на съезде в конце месяца выступит против линии партии и потребует, чтобы закон, устанавливающий уголовную ответственность за употребление наркотических средств, был пересмотрен.

Лидер организации Филип Ботстрём в интервью газете отметил, что для декриминализации существует две основных причины — Швеция занимает первое место в Европе по смертности в результате употребления запрещенных препаратов и наказуемое употребление наркотиков способствует росту преступности.

«Если кто-то серьезно и действительно считает, что следует бороться с организованной преступностью и снизить уровень смертности от применения наркотиков, то политики должны взять на себя ответственность и оценить сегодняшнюю ситуацию и [пересмотреть] действующее законодательство», — отметил Ботсрём.