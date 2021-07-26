Москва, 26 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Лайнер Boeing 737 белорусской авиакомпании Belavia, подавший ранее сигнал бедствия, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Домодедово. Об этом 26 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

«Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку», — сказал источник.

Отмечается, что самолет следовал рейсом из Минска в Анталью. Спустя час после вылета из белорусской столицы на борту Boeing 737 возникла нештатная ситуация.