Киев, 26 июля 2021, 11:57 — REGNUM На Украине следует создать специальную комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), задачей которой будет составление списка олигархов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24».
Разумков отметил, что такая комиссия будет формироваться на конкурсной основе и не потребует дополнительных расходов, поскольку будет функционировать при НАПК.
Спикер добавил, что олигархов должна определять независимая комиссия, ан е Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, поскольку это может вызвать конфликт интересов.
Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко не исключил, что олигархами могут быть признаны до пяти депутатов украинского парламента.
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