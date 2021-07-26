Киев, 26 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На Украине следует создать специальную комиссию при Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК), задачей которой будет составление списка олигархов. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24».

Ольга Ларина ИА REGNUM «У нас олигархов нет»

«На мой взгляд, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК. Я подавал соответствующие правки», — рассказал он.

Разумков отметил, что такая комиссия будет формироваться на конкурсной основе и не потребует дополнительных расходов, поскольку будет функционировать при НАПК.

Спикер добавил, что олигархов должна определять независимая комиссия, ан е Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, поскольку это может вызвать конфликт интересов.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко не исключил, что олигархами могут быть признаны до пяти депутатов украинского парламента.

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