Стокгольм, 26 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. По состоянию на 26 июля 89% жителей Швеции старше 65 лет полностью прошли вакцинацию от COVID-19. В этой связи Агентство общественного здравоохранения решило прекратить отправку большего количества вакцины AstraZeneca в регионы, поскольку препарат на территории страны предназначен только для данной категории граждан. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Отмечается, что вакцина, ранее поступившая в регионы, может быть использована в качестве второй дозы или в качестве первой дозы для нескольких граждан старше 65 лет, которые еще не были вакцинированы. Если в регионе наблюдается нехватка препарат AstraZeneca, то в качестве второй дозы можно вводить Pfizer или Moderna.

Потребность в AstraZeneca в настоящее время оценивается как небольшая, и некоторые оставшиеся дозы Vaxzevria (наименование вакцины AstraZeneca) будут предоставлены или переданы в дар в соответствии с решением, принятым в этом случае правительством Швеции. В случае возникновения потребности в большом количестве препарата, у центральных властей есть возможность его быстрой доставки.