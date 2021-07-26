Стокгольм, 26 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Несмотря на то, что уровень заражения коронавирусом на территории западной Швеции невелик, он снова начал расти в последние дни, особенно среди лиц младших возрастов. Однако на туристических курортах западного побережья Швеции в прошедшие выходные наблюдалось необычайно большое скопление приехавших туристов. Об этом 25 июля сообщил телеканал SVT Nyheter.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в Дубаи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«На всем западном побережье царит полный хаос с наплывом людей», — рассказал журналистам Йенс Палм Карлссон из Греббестада, который в момент интервью отдыхал в тени подальше от главного городского моста.

Йенс решил прогуляться в воскресный день, но вскоре после того, как он увидел толпы людей на улицах, понял, что это была не лучшая идея.

«Никакого уважения. Это же издевательство над всем медицинским персоналом, который трудился и спины не мог разогнуть», — пожаловался Йенс.