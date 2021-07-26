Москва, 26 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Украинские военные должны негативно отреагировать на призывы готовится освобождать Донбасс после выборов в Госдуму, считает депутат нижней палаты российского парламента Алексей Журавлёв («Родина»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщало ИА REGNUM, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил о том, что Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму.

«За такие предложения украинские военные, измученные абрикосами от Порошенко и обещаниями Зеленского, должны уже бить морды киевским чиновникам. На призывы к силе отвечать силой», — иронизирует депутат Журавлёв в Facebook.

Участие граждан РФ, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли, заявил Грымчак телеканалу «Obozrevatel».