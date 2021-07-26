Пекин, 26 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Китайская компания Geely анонсировала дебют новой модификации седана Preface, созданного на модульной платформе CMA от Volvo. Изображения новинки распространило министерство промышленности Китая.

Министерство промышленности Китая Geely Preface

Отличительной особенностью новой версии Preface станет ярко-красный окрас кузова, который дополняют двухцветные литые колесные диски и затемненная радиаторная решетка.

Модель получила «спортивные» бамперы и два двойных патрубка выпускной системы. Салон модели почти не отличается от интерьера версии Space Time Edition.

Стоит отметить, что седан Preface больше по размеру, чем Volvo S60, который построен на такой же «тележке». Габариты новинки составляют 4785×1869×1469 мм. Размер колесной базы составляет 2800 мм.

Напомним, седан Geely Preface оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем семейства Drive-E от Volvo. Мощность мотора равна 190 л. с. и 300 Нм крутящего момента. Модель переднеприводная.

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