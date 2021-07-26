Москва, 26 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Осенью 2021 года станут известны итоги пострегистрационных исследований российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Instagram.

Midural.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в испытаниях принимают участие три тысячи совершеннолетних добровольцев. Процесс проходит на базе восьми медицинских организаций, которые расположены в Москве, Подмосковье, Казани, Тюмени и Калининграде.